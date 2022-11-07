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В Херсоне оккупанты переодеваются в гражданское, а в Каховке задерживают людей и под пытками "выбивают" признание в корректировке огня

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Херсоне оккупанты переодеваются в гражданское, а в Каховке задерживают людей и под пытками "выбивают" признание в корректировке огня

Фото: Associated Press

В Херсонской области российские оккупанты продолжают террор местного населения.

На временно захваченных РФ территориях Херсонщины российские оккупанты терроризируют местное население в поисках ДРГ и корректировщиков огня.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

В Каховке Херсонской области российские оккупанты устроили поиски украинских ДРГ и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Боровское и Щедрищево Луганской области. Здесь продолжаются массовые обыски, изъятие мобильных телефонов и похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.

"В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Каховке Херсонской области Силы обороны нанесли удар по месту дислокации россиян. Уничтожено около 200 оккупантов. Командование ВС РФ пытается скрыть безумные потери среди своих армейцев.

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Дата публикации
Просмотры
995
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