В Херсоне оккупанты устроили пыточну, где держат похищенного мэра — райсовет

Оккупанты страны-агрессора России известны пытками жителей временно захваченных территорий.
Так, в оккупированном Херсоне российские военные устроили пыточную в подвале приемника-распределителя для детей. Пока там содержат 60-70 херсонцев.
Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин.
"Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там содержатся. Всего с 24 февраля исчезло более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей", – сказал он.
По словам чиновника, в пыточной находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев. "Есть прямые свидетельства выходивших оттуда людей", — подчеркнул Трошин.
В плохих условиях в подвале содержатся украинские активисты, бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС.
"Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди выходят со сломанными ребрами, руками, ногами. Это мини аналог "Изоляции" в Донецке. В 21 веке это трудно представить себе", — подчеркнул заместитель председателя Херсонского райсовета.
Напомним, российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский подчеркнул, что российская армия показала – не способна достичь поставленных целей. Поэтому диктатор России Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь.
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