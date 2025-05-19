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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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815
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В Херсоне оштрафовали мужчину, который неправильно припарковался, чтобы спрятаться от дрона — соцсети

В Херсоне мужчину якобы оштрафовали за то, что он неправильно припарковал авто во время налета на город вражеских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Херсоне оштрафовали мужчину, который неправильно припарковался, чтобы спрятаться от дрона — соцсети

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В Сети появилось видео из Херсона, где автор утверждает, что полиция хочет его оштрафовать за остановку в неположенном месте во время атаки дронов.

Соответствующий ролик распространили местные Telegram-каналы.

«Мужчина объясняет, что остановился не по своей воле — прятался от дронов. Видео быстро набрало обсуждение в соцсетях и уже попало в поле зрения российской пропаганды, которая пытается изсказить его содержание», — говорится в сообщении.

В другом паблике призывают пресс-службу полиции предоставить комментарий, как так случилось и что происходит на видео, и как нужно действовать в таких ситуациях, чтобы не получать штрафы.

«Из-за дронов в городе нарушают все, смысла скрывать это нет и «дроновая проблема» касается любых водителей», — отмечают в паблике.

Правоохранители пока не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне обстреляли железнодорожный вокзал.

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