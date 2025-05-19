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- Украина
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В Херсоне оштрафовали мужчину, который неправильно припарковался, чтобы спрятаться от дрона — соцсети
В Херсоне мужчину якобы оштрафовали за то, что он неправильно припарковал авто во время налета на город вражеских дронов.
В Сети появилось видео из Херсона, где автор утверждает, что полиция хочет его оштрафовать за остановку в неположенном месте во время атаки дронов.
Соответствующий ролик распространили местные Telegram-каналы.
«Мужчина объясняет, что остановился не по своей воле — прятался от дронов. Видео быстро набрало обсуждение в соцсетях и уже попало в поле зрения российской пропаганды, которая пытается изсказить его содержание», — говорится в сообщении.
В другом паблике призывают пресс-службу полиции предоставить комментарий, как так случилось и что происходит на видео, и как нужно действовать в таких ситуациях, чтобы не получать штрафы.
«Из-за дронов в городе нарушают все, смысла скрывать это нет и «дроновая проблема» касается любых водителей», — отмечают в паблике.
Правоохранители пока не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Херсоне россияне обстреляли железнодорожный вокзал.