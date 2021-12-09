В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Улица остается со старым названием.
Жители Херсона не согласились на переименование улицы Московской. Альтернативой было ее наименование в честь семьи Фальц-Фейнов – крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета по итогам заседания соответствующей комиссии. Общественные слушания по переименованию этой улицы прошли еще в конце сентября.
До 8 ноября продолжалось обсуждение вопроса.
"За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от выступивших против жителей улицы Московской. В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались", — говорится в сообщении.
Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.
Напомним, в Киеве горожане предлагают переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова и назвать их именами украинских композиторов. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации. Автор петиции Эльдар Чумак предлагает, чтобы проспект Маяковского переименовали в проспект Семена Гулака-Артемовского, а бульвар Перова – на бульвар Максима Березовского.
Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. Коммунизм приравняли к нацизму, приняли решение рассекретить архивы КГБ, переименовать населенные пункты, отдать должное ветеранам повстанческой и народной армии, а также убрать коммунистические идолы из городов и поселков.
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