В Херсоне открылись Пункты несокрушимости: люди смогут согреться, перекусить и зарядить телефон (фото)

Такие Пункты несокрушимости крайне нужны горожанам, ведь в Херсоне до сих пор нет света. Электроснабжение попытаются возобновить до конца недели.

В Херсоне открылись первые Пункты несокрушимости.

Это специально оборудованные палатки, где люди смогут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон и воспользоваться Интернетом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Пункты несокрушимости будут появляться по всему городу и области. Это очень важно, ведь в Херсоне до сих пор нет света.

"Самое главное — возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", — отметили в Офисе президента.

Напомним, "Укрзализныця" запускает первый поезд из Киева в Херсон. Он уедет уже сегодня, 18 ноября, в 22.14.

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