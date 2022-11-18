В Херсоне открылись Пункты несокрушимости: люди смогут согреться, перекусить и зарядить телефон (фото)

Такие Пункты несокрушимости крайне нужны горожанам, ведь в Херсоне до сих пор нет света. Электроснабжение попытаются возобновить до конца недели.
В Херсоне открылись первые Пункты несокрушимости.
Это специально оборудованные палатки, где люди смогут согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон и воспользоваться Интернетом.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Пункты несокрушимости будут появляться по всему городу и области. Это очень важно, ведь в Херсоне до сих пор нет света.
"Самое главное — возобновить электроснабжение. Надеемся, это удастся сделать до конца этой недели", — отметили в Офисе президента.
Напомним, "Укрзализныця" запускает первый поезд из Киева в Херсон. Он уедет уже сегодня, 18 ноября, в 22.14.
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