В Херсоне перекроют движение транспорта в новогоднюю ночь: где не проехать

В Херсоне перекроют движение транспорта в новогоднюю ночь: где не проехать

В городе пройдут праздничные мероприятия.

В Херсоне ночью с 31 декабря на 1 января временно перекроют движение автомобилей (кроме движения городского электрического транспорта) в связи с празднованием Нового года.

Об этом идет речь на сайте Херсонского городского совета.

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В частности, движение перекроют по ул. Перекопской (от пер. Военного до ул. Дружбы) и по ул. Пестеля (от 295-й Херсонской стрелковой дивизии в ККЗ "Юбилейный") с 20:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Колыхаев.

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Тем временем синоптики дали новогодний прогноз погоды. Так, 31 декабря ночью в северных и центральных областях ожидается небольшой снег (на юге и востоке без существенных осадков), в западных областях, днем в Украине небольшой снег с дождем, местами гололедица. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в западных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

1 января в западных и юго-западных областях мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла, на остальной территории снег, мокрый снег, на юге днем с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

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