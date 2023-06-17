В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который эвакуировал людей бесплатно (видео)

В Херсоне было совершено нападение на волонтера, занимавшегося эвакуацией местных жителей с опасных территорий. Нападающими оказались двое перевозчиков, возмущенных "конкуренцией".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении сообщил обстоятельства инцидента:

"Вчера избили известного волонтера, который бесплатно перевозил с опасных территорий Херсонщины людей. Били подло, вдвоем, пока он не упал, и еще продолжали бить ногами. Нападающие уже установлены. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, постигшим наших людей во время российской агрессии. Полиция разбирается с нападающими, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 статьи 296 хулиганство... Отмечаю всем жителям Херсонщины — у нас эвакуация бесплатная, не нужно платить тем, кто наживается на человеческой беде".

В Херсоне совершено нападение на известного волонтера

В местной полиции рассказали подробности "хулиганских действий в районе автовокзала".

"16 июня около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами к междугородному автовокзалу. Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами вспыхнул конфликт относительно пассажирских перевозок, переросший в погоню на автомобилях и драку. Через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека.

На Херсонщине продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Энергетики постепенно подключают дома к электричеству, откуда отступила вода, а криминалисты ищут тела погибших в результате подтопления людей.

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