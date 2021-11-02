В Херсоне полицейскому, который сбил насмерть парня на переходе, светит срок

В Херсоне полицейскому, который сбил насмерть парня на переходе, светит срок

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В Херсоне пьяный полицейский, насмерть сбивший на пешеходном переходе 17-летнего парня, пойдет под суд.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

"Херсонской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении полицейского по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что 30 июня 2021 года в Херсоне работник патрульной полиции, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на молодого человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

После инцидента полицейский скрылся с места ДТП. А пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

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