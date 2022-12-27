В Херсоне полностью возобновили газоснабжение: какая ситуация в городе со светом и водой

В Херсоне удалось полностью восстановить газоснабжение, а также на 83% – электроснабжение, на 92% – водоснабжение и на 76% – тепло.

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В настоящее время жителям областного центра удалось полностью вернуть газоснабжение.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете.

Отмечается, что газоснабжение удалось вернуть следующим населенным пунктам: г. Херсон, пгт Антоновка, пос. Молодежное, пгт Зеленовка, с. Богдановка, с. Петровка, пос. Солнечное, пгт Приднепровское, пос. Инженерное, пгт Камышаны, пос. Зимовник, пос. Благовещенское, пос. Приозерное, с. Степановка, Садовое, Приднепрянское (полностью восстановлено).

Кроме того, сейчас в городе 83% всех потребителей имеют электроснабжение. Централизованное водоснабжение восстановлено во всех районах города на 92%. Микрорайон Карантинный остров, Корабел и Антоновка пока без централизованного водоснабжения.

Теплоснабжение по городу восстановлено на 76%, работает 30 котельных из 37 котельных. Уже подключили 865 жилых домов.

Отметим, вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в последние дни очень напряженная, поэтому херсонцам советуют эвакуироваться.

Читайте также: