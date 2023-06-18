В Херсоне постепенно возвращают электроэнергию – в ОВА назвали сроки подключения

Энергетики продолжают работать в Херсоне и области после подрыва Каховской ГЭС.

В Херсоне микрорайон Остров начнут подключать к сети с середины следующей недели после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в целом на ремонт и запуск подтопленной энергетической инфраструктуры Херсонщины и Херсона понадобится минимум месяц, два.

"Продолжаются работы по восстановлению поставок электричества, 80% оборудования сохранено. Сейчас вся надежда на благоприятные погодные условия и выносливость рабочих, работающих без выходных. Мокрые трансформаторы и влажные почвы – главное препятствие. Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов — где-то месяц, возможно, два. Питание абонентов Острова ориентировочно — середина следующей недели", — рассказал он.

Прокудин также сообщил, что с 26 июня жители пострадавших районов Херсона постепенно начнут получать услуги по газоснабжению.

Напомним, россияне на оккупированных территориях приступили к экстренной вакцинации своих войск.

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