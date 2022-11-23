В Херсоне поймали сторонника РФ, раздававшего бюллетени для проведения незаконного голосования

Предателя заключили под стражу на 60 дней.

В Херсоне разоблачен сторонник "русского мира", который раздавал бюллетени для проведения незаконного голосования по присоединению к Российской Федерации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что с 23 по 27 сентября 2022-го херсонец раздавал жителям поселка Текстильщиков Днепровского района так называемые "бюллетени" для проведения незаконного голосования. После этого передавал их главе "избирательной комиссии" для подсчета.

Правоохранители задержали предателя в освобожденном от захватчиков Херсоне. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"Прокуратура продолжает работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к проведению псевдореферендума", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, российские оккупационные власти на Херсонщине охотились за людьми с проукраинской позицией. Среди пострадавших: активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или области во время оккупации.

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