Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсоне поймали сторонника РФ, раздававшего бюллетени для проведения незаконного голосования

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
643
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне поймали сторонника РФ, раздававшего бюллетени для проведения незаконного голосования

Фото: Associated Press

Предателя заключили под стражу на 60 дней.

В Херсоне разоблачен сторонник "русского мира", который раздавал бюллетени для проведения незаконного голосования по присоединению к Российской Федерации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что с 23 по 27 сентября 2022-го херсонец раздавал жителям поселка Текстильщиков Днепровского района так называемые "бюллетени" для проведения незаконного голосования. После этого передавал их главе "избирательной комиссии" для подсчета.

Правоохранители задержали предателя в освобожденном от захватчиков Херсоне. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"Прокуратура продолжает работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к проведению псевдореферендума", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, российские оккупационные власти на Херсонщине охотились за людьми с проукраинской позицией. Среди пострадавших: активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или области во время оккупации.

Читайте также:

Предатели в Крыму: Медведчука и Марченко заметили в оккупированной Ялте

Предатели в Крыму: Медведчука и Марченко заметили в оккупированной Ялте
 
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
643
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация