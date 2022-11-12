В Херсоне приступят к работе по возобновлению электроснабжения

"Херсоноблэнерго" начинает работы по возобновлению электроснабжения в городе.
Специалисты "Херсоноблэнерго" приступят к процессу возобновления поставок электроэнергии в освобожденный Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы возвращаем электроэнергию в каждый населенный пункт Херсонщины сразу после освобождения и получения обязательного разрешения военных. На очереди – наш Херсон!" – говорится в сообщении.
В компании отметили, что инфраструктура региона получила существенные повреждения, и работы по оперативному возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях Херсонской области очень много.
Освобождение Херсона
Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.
12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.
Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях Херсонской области.
В Херсоне возобновили вещание украинского телевидения и радио.
В городе также начали работу представители Нацполиции — сейчас в Херсоне работает 200 полицейских.
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