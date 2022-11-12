В Херсоне приступят к работе по возобновлению электроснабжения

"Херсоноблэнерго" начинает работы по возобновлению электроснабжения в городе.

Специалисты "Херсоноблэнерго" приступят к процессу возобновления поставок электроэнергии в освобожденный Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы возвращаем электроэнергию в каждый населенный пункт Херсонщины сразу после освобождения и получения обязательного разрешения военных. На очереди – наш Херсон!" – говорится в сообщении.

В компании отметили, что инфраструктура региона получила существенные повреждения, и работы по оперативному возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях Херсонской области очень много.

Освобождение Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях Херсонской области.

В Херсоне возобновили вещание украинского телевидения и радио.

В городе также начали работу представители Нацполиции — сейчас в Херсоне работает 200 полицейских.

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