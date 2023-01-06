В Херсоне провели обыски в бывшем имении "гауляйтера" Сальдо: что нашли (фото, видео)

По месту жительства предателя обнаружены документы со сведениями о структуре оккупационной администрации, начислении зарплат в рублях и конспекты, в которых записаны особенности законодательства РФ.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в бывшем здании главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. По месту жительства "гауляйтера" обнаружены документы с прямыми указаниями по совершению преступлений против Украины.

Фото и видео с места обыска опубликовала в пятницу, 6 января, пресс-служба ДБР.

В сообщении говорится, что во время обысков были найдены сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплат в рублях, конспекты, в которых записывались особенности законодательства РФ, справки относительно херсонских патриотов и активистов.

“Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо... Наряду с такими изданиями как “Императрица Екатерина II”, “Россия. Великие Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях” соседствует пособие “Радость секса. Книга о премудростях любви”, — отметили в сообщении.

Также в доме коллаборанта обнаружено много советской геральдики и наград, а также георгиевских лент.

В ДБР напомнили, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".

Обвиняемым инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, в конце ноября сотрудники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона из команды предателя Владимира Сальдо, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Читайте также: