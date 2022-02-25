В Херсоне раздается тревожная сирена, жителей просят спрятаться в бомбоубежища

Местные власти также призвали жителей спрятаться в укрытие или оставаться дома.

В Херсоне раздается тревожная сирена. Всех жителей города просят спрятаться в бомбоубежищах.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"В городе звучит тревожная сирена! Это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища. Если нет такой возможности, оставайтесь дома, подальше от окон", — говорится в сообщении.

На сайте городского совета Херсона рассказали, что коммунальный транспорт вышел на улицы города. Троллейбусы и маршрутки курсируют по Херсону. Проезд бесплатный. Однако местные власти также призвали жителей оставаться дома.

"Просим жителей с возможностью оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Лучше всего быть в укрытиях", — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской ОГА обратился к горожанам.