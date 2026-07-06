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- Украина
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В Херсоне россияне с утра уже убили людей — детали трагедии
В Херсоне утро началось очередной трагедией — оккупанты попали в автомобиль с горожанами.
Российские войска в понедельник, 6 июля, около 8:30 ударили из беспилотника по гражданскому авто в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
«В результате этой коварной атаки травмы, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин. Еще две женщины 53 и 54 лет получили контузии, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы», — отметил он.
Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Кроме того, россияне беспилотником атаковали троллейбус в Корабельном районе Херсона. В МВА сообщили о 56-летнем мужчине, который обратился в больницу после утренней атаки. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения.
Ранее сообщалось, что в Запорожье оккупанты ударили по АЗС. По последним данным, три человека пострадали.