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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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272
Время на прочтение
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В Херсоне россияне с утра уже убили людей — детали трагедии

В Херсоне утро началось очередной трагедией — оккупанты попали в автомобиль с горожанами.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Херсоне захватчики продолжают охотиться на мирных людей

В Херсоне захватчики продолжают охотиться на мирных людей / © Getty Images

Российские войска в понедельник, 6 июля, около 8:30 ударили из беспилотника по гражданскому авто в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

«В результате этой коварной атаки травмы, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин. Еще две женщины 53 и 54 лет получили контузии, минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы», — отметил он.

Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, россияне беспилотником атаковали троллейбус в Корабельном районе Херсона. В МВА сообщили о 56-летнем мужчине, который обратился в больницу после утренней атаки. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения.

Ранее сообщалось, что в Запорожье оккупанты ударили по АЗС. По последним данным, три человека пострадали.

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Дата публикации
Количество просмотров
272
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