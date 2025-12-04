- Дата публикации
В Херсоне россияне убили 6-летнюю девочку
Ребенка после обстрела доставили в больницу, но он умер — травмы были слишком тяжелыми.
В Херсоне умерла 6-летняя девочка, пострадавшая из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, скончалась в больнице. Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми», — отметил он.
Напомним, не так давно в Херсоне россияне убили женщину с ребенком. Произошло это в Корабельном районе. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль.