В Херсоне россияне убили 6-летнюю девочку

РФ терроризирует Херсон / © Associated Press

В Херсоне умерла 6-летняя девочка, пострадавшая из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«6-летняя девочка, которая вчера пострадала из-за вражеского артобстрела Днепровского района Херсона, скончалась в больнице. Медики до последнего пытались спасти ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми», — отметил он.

Напомним, не так давно в Херсоне россияне убили женщину с ребенком. Произошло это в Корабельном районе. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль.