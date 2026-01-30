На месте попадания: Фото: Телеграмм

Реклама

Сегодня, 30 января, россияне атаковали маршрутку в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения», — коротко отметил он.

Реклама

По данным Прокудина, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 — получили ранения.

Напомним, в Херсоне российский беспилотник типа «Молния» попал в многоэтажку. Ранения получила 72-летняя женщина. Она получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Не так давно в Херсоне россияне ударили по машине «скорой», есть пострадавший. Оккупанты коварно атаковали медиков, которые приехали в Днепровский район по вызову раненых.