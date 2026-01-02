- Дата публикации
В Херсоне россияне ударили по машине "скорой": есть пострадавший
Враг атаковал медиков, которые приехали в Днепровский район на вызов к раненым.
Российские войска вечером 1 января в Херсоне атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи. Пострадал 70-летний водитель «скорой».
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.
Около 22:00 российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на бригаду «экстренки», которая приехала в Днепровский район на вызов к раненым.
Из-за вражеского удара поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал 70-летний водитель. Мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Напомним, вечером 1 января российские войска атаковали с дрона двух жителей Днепровского района Херсона, в результате чего 40-летняя женщина и 52-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения ног.