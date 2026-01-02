В Херсоне россияне ударили по машине "скорой": есть пострадавший

Российский дрон / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска вечером 1 января в Херсоне атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи. Пострадал 70-летний водитель «скорой».

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.

Около 22:00 российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на бригаду «экстренки», которая приехала в Днепровский район на вызов к раненым.

Из-за вражеского удара поврежден автомобиль скорой помощи и пострадал 70-летний водитель. Мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, вечером 1 января российские войска атаковали с дрона двух жителей Днепровского района Херсона, в результате чего 40-летняя женщина и 52-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения ног.