В Херсоне российский дрон атаковал женщину — детали

Женщину забрали в больницу / © УНИАН

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Сегодня, 11 июля, в Корабельном районе Херсона российский дрон атаковал 76-летнюю женщину.

Об этом сообщили в МВА.

«Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и огнестрельным осколочным ранением обеих ног», — говорится в сообщении.

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Напомним, 6 июля россияне сбросили взрывчатку на авто с людьми — двое погибших.

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

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