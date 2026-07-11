- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
В Херсоне российский дрон атаковал женщину — детали
У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, обломочные ранения ног.
Сегодня, 11 июля, в Корабельном районе Херсона российский дрон атаковал 76-летнюю женщину.
Об этом сообщили в МВА.
«Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой и огнестрельным осколочным ранением обеих ног», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля россияне сбросили взрывчатку на авто с людьми — двое погибших.
11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.
Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.
Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.