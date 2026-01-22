- Дата публикации
В Херсоне российский дрон попал в многоэтажку: какие последствия
Ранена 72-летняя женщина: она получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
В Херсоне российский беспилотник типа Молния попал в многоэтажку.
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация в Telegram.
ЧП произошло в понедельник, 21 января, вечером в Центральном районе города.
Ранена 72-летняя женщина. Она получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, отметили в Херсонской МВА.
Атака на Херсонскую громаду
За прошедшие сутки вражеские удары ощутили четыре населенных пункта Херсонской громады. Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.
В частности, повреждены частные и многоэтажные дома.
В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, пятеро получили ранения.
Напомним, в Херсоне россияне ударили по машине «скорой», есть пострадавший. Захватчики коварно атаковали медиков, приехавших в Днепровский район на вызов к раненым.