Украина
170
1 мин

В Херсоне российский дрон попал в многоэтажку: какие последствия

Ранена 72-летняя женщина: она получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Херсон

В Херсоне российский беспилотник типа Молния попал в многоэтажку.

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация в Telegram.

ЧП произошло в понедельник, 21 января, вечером в Центральном районе города.

Ранена 72-летняя женщина. Она получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, отметили в Херсонской МВА.

Атака на Херсонскую громаду

За прошедшие сутки вражеские удары ощутили четыре населенных пункта Херсонской громады. Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.

В частности, повреждены частные и многоэтажные дома.

В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, пятеро получили ранения.

Напомним, в Херсоне россияне ударили по машине «скорой», есть пострадавший. Захватчики коварно атаковали медиков, приехавших в Днепровский район на вызов к раненым.

170
