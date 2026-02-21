Херсон обстреливают каждый день / © Getty Images

Россияне атаковали с дрона маршрутное такси в Херсоне. Пострадал водитель и пассажир.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

«В результате сброса взрывчатки со вражеского БпЛА пострадал 71-летний водитель транспортного средства. Он получил минно-взрывную травму, акубаротравму и ранение лица. Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась пассажирке маршрутки. 62-летняя женщина получила взрывную травму, ушиб и обломочное ранение руки.

Также в больницу обратилась еще одна пассажирка маршрутки. У 42-летней женщины диагностировали контузию, сотрясение головного мозга, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Ситуация в Херсоне

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, целясь по гражданским объектам.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

В то же время, россияне не скрывают свой террор и даже анонсируют обстрелы города в своих соцсетях. Враг гордится тем, что делает и считает любой объект «законной целью».