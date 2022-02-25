В Херсоне снова взрывы в районе Антоновского моста: в Сети сообщают об авиаударе

В Херсоне снова взрывы в районе Антоновского моста: в Сети сообщают об авиаударе

В регионе неспокойно.

В Херсоне снова слышны взрывы в районе Антоновского моста и идут бои у Каховской ГЭС.

Журналист из Новой Каховки Олег Батурин на своей странице в Facebook написал, что сейчас ведутся бои в районе Каховской ГЭС, Казацкое.

Взрывы сняли в районе Антоновского моста. На нем виден мощный взрыв.

Ранее глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута обратился к горожанам с просьбой не паниковать и доверять только официальным источникам.