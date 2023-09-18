В Херсоне среди руин арбуз пророс прямо на дороге и созрел – видео

Его никто не посмел сорвать.

В Херсоне в районе центрального рынка арбуз пробился через дорожные плиты и созрел.

На видео, появившемся в Сети, женщина показала разрушенные оккупантами здания и дорогу. Вдруг среди руин выросла ягода-символ Херсонщины.

Он вырос немалым, и, судя по звуку от стука, уже созрел.

"Центральный рынок, бывший центральный рынок… Все погоревшее, и, знаете, что? Арбуз. Серьезно? Посреди города!" – говорит она в ролике.

Интересно, что никто из местных его не сорвал.

Напомним, в ночь на 18 сентября россияне били по Херсонщине. За сутки по области противник совершил 92 обстрела (502 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (13 снарядов).

Читайте также: