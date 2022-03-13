В Херсоне тысячи людей вышли на площадь Свободы: оккупанты открыли огонь

Местных патриотов не испугали оккупантская техника и военные, выстроившиеся по линии митингующих.

В Херсоне тысячи людей вышли на площадь Свободы. Они скандируют: “Херсон - это Украины” и “Домой, пока живой”.

Видео с митинга стали появляться в социальных сетях.

Так, митинг в Херсоне проходит в знаменательную дату - в День освобождения города от немецко-фашистских войск.

“Именно 13 марта, 78 лет назад, Херсон освободили бойцы 28-й Армии 3-го Украинского фронта. История повторяется и Херсон и область снова оккупированы. Только теперь русские фашисты бомбят херсонскую землю, оккупируют города, грабят и расстреливают деревни, убивают мирных жителей. Но мы не сдаемся! Мы боремся за жизнь в мирной, свободной и независимой Украине. Друзья, будь едины в этой борьбе. Не оставляем веру в победу, ведь наше освобождение от оккупанта уже не за горами”, – рассказал первый заместитель председателя, руководитель исполнительного аппарата облсовета области Юрий Соболевский.

Местных патриотов не испугали оккупантская техника и военные, которые выстроились линией напротив митингующих. При этом местных жителей на митинге с каждой минутой становится все больше.

В какой-то момент оккупанты открыли огонь - военные преступники стреляли в воздух и по ногам митингующих.

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