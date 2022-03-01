В Херсоне в микрорайоне Шуменский заметили большое скопление русских солдат

Оккупанты двигаются без техники.

В Херсоне в микрорайоне Шуменский местные жители увидели большое количество русских солдат.

Соответствующее появилось в Facebook.

По словам очевидцев, оккупанты передвигаются по улице Димитрова в сторону рынка, ориентировочно к кладбищу поселка Геологов.

Ранее стало известно, что вчера была разбита колонна российской техники, но Херсон фактически в осаде. Обстреляли село Чернобаевка, местные говорят, что есть поврежденные дома.

Херсон фактически оцеплен, вокруг много российской техники, оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги, чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают. Вчера эвакуировали людей из пригорода Херсона вблизи Антоновского моста.

Пока там очень опасно, россияне обстреливают машины и забирают у людей телефоны. Людей села Казацкое и Веселое эвакуировали. На мосту близ Каховской ГЭС убито несколько семей снайперами.