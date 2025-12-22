В Херсоне в результате атаки дрона ранены два человека

Херсон / © Getty Images

Реклама

Около 19:15 в Днепровском районе Херсона вражеский беспилотник атаковал мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении Херсонской MBA в Telegram.

В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Реклама

Пострадавшие сотрудники полиции оперативно были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.

Напомним, 13 декабря стало известно, что из-за российских ударов по Украине Херсон и часть области остались без света. Жители, в частности Дарьевской общины, отмечали, что в некоторых селах света нет еще с 12 декабря, и очень слышны обстрелы Херсона.