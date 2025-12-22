- Дата публикации
В Херсоне в результате атаки дрона ранены два человека
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал гражданских — пострадавших доставили в больницу.
Около 19:15 в Днепровском районе Херсона вражеский беспилотник атаковал мирных жителей.
Об этом говорится в сообщении Херсонской MBA в Telegram.
В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.
Пострадавшие сотрудники полиции оперативно были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.
Напомним, 13 декабря стало известно, что из-за российских ударов по Украине Херсон и часть области остались без света. Жители, в частности Дарьевской общины, отмечали, что в некоторых селах света нет еще с 12 декабря, и очень слышны обстрелы Херсона.