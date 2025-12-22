ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
23
1 мин

В Херсоне в результате атаки дрона ранены два человека

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал гражданских — пострадавших доставили в больницу.

Елена Кузьмич
Херсон

Херсон / © Getty Images

Около 19:15 в Днепровском районе Херсона вражеский беспилотник атаковал мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении Херсонской MBA в Telegram.

В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

Пострадавшие сотрудники полиции оперативно были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь и проводят дообследование.

Напомним, 13 декабря стало известно, что из-за российских ударов по Украине Херсон и часть области остались без света. Жители, в частности Дарьевской общины, отмечали, что в некоторых селах света нет еще с 12 декабря, и очень слышны обстрелы Херсона.

23
