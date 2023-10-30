В Херсоне в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое получили ранения

Одна погибла и трое раненых: так в Херсоне завершились минувшие сутки.
Около полуночи армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район города Херсона. Были повреждены, в частности многоэтажки.
Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там женщина погибла 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу.
Еще двое раненых — мужчина 68 лет и женщина 36 лет — госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Добавим, что ранее в Севастополе ранее прогремели взрывы: оккупанты якобы "отражали атаку украинских дронов".
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