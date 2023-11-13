В Херсоне во время обстрела работники энергетической компании не пустили в укрытие местных жителей

В Херсоне, который российские оккупанты беспощадно обстреливают, работники энергетической компании отказались пускать в укрытие женщину и дедушку.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, во время сегодняшнего обстрела Херсона со стороны российских окупантов представители энергетической компании отказались пускать в укрытие женщину и дедушку.

“Такое поведение – позорное и недопустимое. Укрытие – для всех, а не только для работников или посетителей. Надеюсь, все ответственные лица меня услышали и поняли. Мои соболезнования родным погибших от рук российских террористов. Скорее выздоровление раненым”, — подчеркнул Александр Прокудин.

Он также добавил, что с утра и до вечера оккупанты кроют огнем мирные населенные пункты региона. Пока известно о 17 пострадавших.

Напомним, что оккупационные войска России устроили массированный обстрел Херсона днем 13 ноября. Россияне обстреляли одну из больниц города.

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