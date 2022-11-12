В Херсоне возобновили вещание украинского телевидения и радио: как настроить

В пятницу, 11 ноября, в освобожденном Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения и радио.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

"Поэтому наши земляки в Херсонской области могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране. Осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые предоставили Концерну радиовещание, радиосвязи и телевидение польские коллеги — Компания Emitel SA. Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от имеющейся тогда линии разграничения", — говорится в сообщении.

Как настроить украинские каналы и радио в Херсоне

Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонщины необходимо осуществить поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области. Если не удастся найти канал, стоит немного повернуть антенну в одну или другую сторону или поднять ее выше.

Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцам доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории", — отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

Деоккупация Херсона

Херсон украинские военные освободили 11 ноября.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях Херсонской области.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.

Как пишет издание The New York Times, ВСУ не остановятся на Херсоне и продолжат контрнаступление – следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке.

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