В Херсоне задержали глав российской застенки, действовавшей во время оккупации (фото)

В Херсоне задержали четырех глав российской застенки, действовавшей во время оккупации. Им сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и коллаборационная деятельность.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Среди задержанных – бывший заместитель начальника исправительной колонии. Во время оккупации города мужчина поддержал российских захватчиков. После захвата пенитенциарного учреждения он добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное россиянами "управление службы исполнения наказаний в Херсонской области". Злоумышленник организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства. Таким образом оккупанты "подавляли" движение сопротивления в регионе.

Еще один коллаборант – руководитель "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. Мужчина отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Другой предатель — раньше работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии". Там он и еще один разоблаченный коллаборант участвовали в карательных рейдах против местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам.

Напомним, утром 27 февраля в Херсоне прогремел взрыв. Произошло это во время масштабной воздушной тревоги, охватившей всю страну.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Пытали, но не сломали: история несокрушимости Херсона

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