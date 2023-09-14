В Херсоне задержали корректировку, работавшую на депутата Госдумы РФ

Предательнице грозит до 12 лет тюрьмы.

В Херсоне задержан информатор депутата госдумы страны-агрессорки России Игорь Кастюкевич, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленницей оказалась местная жительница. Московская поклонница во время захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. Уже после освобождения города предательница дистанционно предложила ему свою помощь в коррекции вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

Чтобы собирать все необходимые данные, женщина обходила улицы Херсона и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений ВСУ. Получившуюся информацию она пересылала на Интернет-ресурс Кастюкевича. Затем эти данные с привязкой к местности попадали в штаб Южного военного округа российских вооруженных сил для подготовки обстрелов Херсона.

Известно, что летом этого года вражеская информатор скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она пыталась передавать новые разведданные депутату РФ. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с поличным в пользу врага.

Пока предательница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, бывшему народному депутату Украины Сергею Полищуку сообщили о подозрении. До начала полномасштабного вторжения в РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

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