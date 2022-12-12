В Херсоне задержали троих коллаборанов, которые собирали голоса за проведения псевдореферендума: фото

В Херсоне задержали трех местных жителей, которые собирали голоса за проведение псевдореферендума.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, с 23 по 27 сентября 2022 г. во время оккупации Бериславского района подозреваемые собирали голоса за проведение псевдореферендума по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению к РФ.

Они приходили в дома местных жителей в нескольких селах района, раздавая им так называемые "бюллетени" для голосования. При этом рекомендовали ставить отметки "за".

После этого подозреваемые передали использованные бюллетени главе незаконно созданной избирательной комиссии для последующей фальсификации результатов.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Троим задержанным гражданам Украины объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Суд отправил их под стражу.

Коллаборанты в Украине.

С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

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