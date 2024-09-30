В Херсоне зафиксировали три атаки вражеских дронов на общественный транспорт

В Херсоне произошло три атаки вражеских дронов на общественный транспорт за день.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Российские оккупанты снова сбросили взрывчатку с беспилотника на автобус КП "Херсонкоммунтранссервис", работавший на 5-м маршруте.

"К счастью, и в этот раз люди не травмировались. В автобусе повреждено лобовое стекло", — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в Херсонской области два человека погибли и еще 14 человек получили ранения в результате российских обстрелов.

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