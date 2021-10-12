В Херсоне загадочно умерла женщина после продажи квартиры: дочь обвиняет "черных риэлторов"

Родные говорят, что не знали о намерении женщины продать недвижимость.

В Херсоне нашли повешенной 65-летнюю Ларису Д. после продажи своей квартиры. Правоохранители установили, что это было самоубийство и закрыли уголовное дело, однако родственники обвиняют "черных риэлторов" в смерти женщины.

Об этом сообщает "Первый региональный".

По словам дочери пенсионерки Ирины, год назад она неожиданно продала двухкомнатную квартиру жене местного риэлтора втрое дешевле рыночной стоимости — 20 тысяч долларов.

Кроме того, она не сообщала родственникам и знакомым о своих намерениях. Сама Ирина проживает в Испании и поддерживала связь с матерью.

"Мама очень дорожила квартирой. Она всегда говорила, что это завещание для ее внуков, чтобы она дальше передалась", — рассказала женщина.

Бывшую владелицу нашел мертвой новый владелец через несколько дней после продажи. При ней не было ни прощальной записки, ни денег от продажи имущества. По словам риэлтора, сумма сразу была выдана пенсионерке наличными.

Адвокат пострадавшей Михаил Величко рассказал, что во время досудебного следствия была проведена почерковедческая экспертиза. Было установлено, что текст договора написан рукой погибшей. Однако эксперт не смог определить, кому принадлежит подпись.

По словам дочери погибшей, мать всегда подписывалась девичьей фамилией. В паспорте подпись начинается с буквы "В", а вот на договоре купли-продажи он начинается на "Д". Кроме того, в результатах экспертизы в описании умершей указан не ее рост, а также присутствуют органы, которые были удалены несколько лет назад.

Дочь считает, что к смерти может быть причастен риэлтор. Он организовал продажу для своей жены. По словам мужчины, квартира была приобретена для его старшей дочери, а позже перепродана по "семейным обстоятельствам".

Напомним, в Киеве риэлторы столкнулись с проблемой — арендаторы громят квартиры, которые снимают посуточно. Взволнованные хозяева обнаруживают полностью разрушенные помещения.

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