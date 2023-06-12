В Херсоне запретят въезд в район Корабел, будет действовать длительный комендантский час: причина

Местные жители, решившие остаться на острове, смогут передвигаться по улицам всего три часа в сутки.

В Херсоне с завтрашнего дня, 13 июня, вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел (Остров), наиболее пострадавший от подтоплений после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Местные жители, решившие остаться на острове, смогут передвигаться по ним с 12 до 15 часов. 13-19 июня комендантский час в этом микрорайоне будет действовать с 15:00 до 12:00 следующих суток.

"Будут проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб", – сказал Мрочко.

Он добавил, что эвакуация населения из подтопленных районов продолжается. Также после спада воды местные власти обещают определить локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.

Корабел – микрорайон города Херсон, расположенный на Карантинном острове. Он пострадал от затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что в подтопленном Херсоне в сутки вода спала уже на метр.

Напомним, что вчера, 11 июня, РФ обстреляли эвакуацию из левобережья Херсона. В результате атаки 3 человека погибли, еще 10 ранены.

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