В Херсоне защищали морской порт от террористов: как прошли масштабные учения

В Херсоне защищали морской порт от террористов: как прошли масштабные учения

Масштабные учения были приближены к реальным.

Масштабные антитеррористические учения завершились в Херсоне: отрабатывали освобождение заложников.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.25 июня.

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По легенде, террористы захватили судно и взяли в заложники работников порта. После переговоров террористов нейтрализовали, а заложников освободили. Для этого задействовали вертолет, корабль и лодки.

Вместе учились работники СБУ, пограничники, спецназ, полицейские, военные и спасатели. Они отрабатывали совместные действия.

А после учений руководство порта проинструктировали, как действовать в подобных ситуациях.

Новости Украины: в Херсоне подошли к концу масштабные антитеррористические учения

Напомним, ранее СБУ проводила в Одесской области масштабные антитеррористические учения. Спецназовцы отрабатывали алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.

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