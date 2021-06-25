В Херсоне защищали морской порт от террористов: как прошли масштабные учения

Масштабные учения были приближены к реальным.
Масштабные антитеррористические учения завершились в Херсоне: отрабатывали освобождение заложников.
Об этом говорится в ТСН.Ранок.25 июня.
По легенде, террористы захватили судно и взяли в заложники работников порта. После переговоров террористов нейтрализовали, а заложников освободили. Для этого задействовали вертолет, корабль и лодки.
Вместе учились работники СБУ, пограничники, спецназ, полицейские, военные и спасатели. Они отрабатывали совместные действия.
А после учений руководство порта проинструктировали, как действовать в подобных ситуациях.
Напомним, ранее СБУ проводила в Одесской области масштабные антитеррористические учения. Спецназовцы отрабатывали алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.