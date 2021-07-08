В Херсоне затяжные ливни вызвали чрезвычайную ситуацию

Не выдержав обильных осадков, вышел из строя канализационный коллектор.

В четверг, 8 июля, в Херсоне городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявили чрезвычайную ситуацию из-за разрушения большого участка канализационного коллектора, который принимает стоки из микрорайона, где проживает более 70 тысяч жителей города. Об этом сообщает местное издание "Новый день".

Как сообщил журналистам заместитель городского головы Херсона Владимир Пепель, замены потребует 37 метров бетонной трубы, своды которой провалились. Выполнять аварийно-восстановительные работы будет горводоканал, чтобы не затягивать устранения аварии тендерной процедурой.

В настоящее время около 75 тысяч жителей микрорайона, который обслуживает этот коллектор, имеют возможность пользоваться услугами водоснабжения и канализации, но не исключено, что поставки воды на время выполнения работ придется приостановить.

"На время выполнения работ, при необходимости, ограничить водоснабжение абонентов, которые сбрасывают сточные воды в коллектор. При необходимости прекращения водоснабжения решить вопрос подвоза питьевой воды на территории, где будет ограничено централизованное водоснабжение", — говорится в решении комиссии об объявлении чрезвычайной ситуации.

Финансирование работ пока происходит за счет собственных средств коммунального предприятия, их окончательная стоимость пока неизвестна.

Напомним, что ранее непогода оставила без электроэнергии 93 населенных пункта. Без света остались люди в шести областях.

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