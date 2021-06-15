В Херсоне женщина родила ребенка возле ТРЦ: как чувствуют себя роженица и младенец

Женщина родила девочку весом 2,3 кг.

В Херсоне по дороге в больницу под одним из ТРЦ 40-летняя беременная женщина родила девочку. Новорожденный ребенок и роженица в удовлетворительном состоянии, у девочки никаких болезней не выявлено.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.

Также читайте 9 тревожных симптомов при беременности: когда нужно срочно бежать к врачу

По информации СМИ, 14 июня беременна из села Софиевка Николаевской области почувствовала боль в животе, но особого внимания не обратила на это, поскольку роды были запланированы через неделю. Спустя некоторое время боль усилилась.

После этого женщина с мужем решили ехать на машине в Херсонскую больницу. По дороге у женщины начались схватки и будущий отец вызвал "скорую". Родила женщина среди ночи под стенами местного ТРЦ.

Роды принимали врачи просто в карете "скорой". После чего госпитализировали и роженицу, и младенца в больницу. Как рассказала заведующая отделением патологии беременных городской клинической больницы имени Лучанского Людмила Имшеницкая, девочка родилась с весом 2,3 кг без проблем со здоровьем.

Также читайте Рожала на глазах у прохожих: появилось видео экстремальных родов в метро в Киеве

"Я как раз дежурила в ту ночь и принимала ребенка. Девочка, которую к нам привезли, была весом в 2,3 кг, и осмотр не выявил у нее никаких симптомов заболеваний — младенца только нужно было согреть. Однако у ее матери роды на тот момент не закончились — в матке еще оставалась плацента. Ее благополучно вытащили. Теперь оснований волноваться за дальнейшую судьбу женщины уже нет", — пояснила врач.

Напомним, в Ровенской области роженица рожала ребенка ночью в лесу. Женщину отвозил в больницу ее знакомый, но они заблудились. Поэтому врачам пришлось принимать роды в экстремальных условиях. Женщина родила в автомобиле просто в лесу в час ночи.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: в Житомирской области женщина скрывала свою беременность и родила дома сама

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку