В Херсоне жестоко избили депутата из-за замечаний на улице

В Херсоне жестоко избили депутата из-за замечаний на улице

Мужчину избили прямо на улице.

В субботу, 1 января, в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата Херсонского горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.

Об этом в своем Facebook рассказал его коллега Иван Глухов.

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По его словам, депутата горсовета Херсона от "Европейской солидарности" Игоря Осауленко избили прямо на улице из-за замечаний.

Мужчина попросил молодых людей не бросать петарды под ноги, за что был жестоко избит.

Игорь Осауленко – депутат горсовета от "Европейской солидарности", волонтер, основатель и руководитель волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка", военный врач, ветеран войны на Донбассе.

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Напомним, в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.

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