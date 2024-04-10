В Херсонском районе после удара оккупантов по критической инфраструктуре исчез свет: что известно

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по критической инфраструктуре юга нашего государства. В результате чего исчезло электроснабжение в Херсонском районе.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, из-за российского удара по критической инфраструктуре юга страны исчезло электроснабжение в Херсонском районе.

“Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Они уже начали подключать абонентов к сети. Пожалуйста, не включайте сразу все устройства, чтобы не навредить энергосистеме”, — рассказал Александр Прокудин.

Напомним, что оккупанты пытаются защитить танки конструкцией, похожей на гроб.

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