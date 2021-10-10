В Херсонской области 14-летний подросток поджег односельчанина: мужчина сгорел заживо

Подростка задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении тяжкого преступления.

В Херсонской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве 41-летнего жителя поселка Большая Александровка Бериславского района.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что 8 октября на спецлинию "102" поступил звонок от медработницы, обнаружившей у забора на одной из улиц поселка обгоревшее тело мужчины.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды, — рассказали правоохранители. — По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртными напитками".

Следователи считают, что к преступлению причастен 14-летний житель поселка, который "ранее уже попадал в поле зрения" защитников правопорядка. Подростка задержали.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст.115 УК), санкция которой предусматривает от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

"Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", — резюмировали правоохранители.

Ранее в Харьковской области завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов Мирославы Третьяк. Дело передали в суд, виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки.

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