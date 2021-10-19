В Херсонской области 6-летняя девочка случайно сожгла сарай: пострадали бабушка и трое младенцев (фото)

Пожар вовремя заметили соседи и самостоятельно погасили возгорания.
В с. Софиевка Херсонской области 6-летняя девочка, играя со спичками, чуть не сожгла дом, в котором были трое младенцев и бабушка.
Об этом в Facebook сообщил председатель Станиславской сельской территориальной общины Иван Самойленко.
По его словам, 6-летняя девочка, играя спичками, подожгла сухую траву. Впоследствии огонь перекинулся на сарай и уничтожил его. Также пламя быстро приближалось к частному жилому дому, в котором было трое младенцев и пожилая женщина. Ликвидировать пожар еще до приезда спасателей помогли соседи. В доме успела сгореть только оконная рама.
На место происшествия также прибыли медики, которые оказали первую помощь новорожденным и пожилой женщине.
Иван Самойленко отметил, что пожар произошел в доме семьи, воспитывающей шестерых детей. Матери малышей и ее сожителя на момент возгорания не было дома, они ушли в магазин.
Напомним, в селе Крымка Первомайского района Николаевской области детские шалости со спичками привели к пожару в доме.
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