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В Херсонской области археологи раскопали печь времен Киевской Руси

В Херсонской области археологи раскопали печь времен Киевской Руси

Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня.

В Херсонской области археологи обнаружили хозяйственную печь, возраст которой, по их оценкам, может составлять около 1000 лет.

Об этом сообщает Национальный заповедник "Хортица".

На эрозионом участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, исследователи нашли объект, который предварительно датировали временами Средневековья, началом существования Киевской Руси.

Объект, который частично поврежден разрушительными процессами берегообразования, оказался хозяйственной печью.

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Около 1000 лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи. Судя по наполнению хозяйственных ям вокруг печи, рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы.

Конструктивно печь имела колообразный вид с немного сплющенной верхушкой. Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня и обмазанная глиной.

Напомним, в Николаеве строители случайно раскопали старинный артефакт.

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