В Херсонской области археологи раскопали печь времен Киевской Руси

Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня.

В Херсонской области археологи обнаружили хозяйственную печь, возраст которой, по их оценкам, может составлять около 1000 лет.

Об этом сообщает Национальный заповедник "Хортица".

На эрозионом участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, исследователи нашли объект, который предварительно датировали временами Средневековья, началом существования Киевской Руси.

Объект, который частично поврежден разрушительными процессами берегообразования, оказался хозяйственной печью.

Около 1000 лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи. Судя по наполнению хозяйственных ям вокруг печи, рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы.

Конструктивно печь имела колообразный вид с немного сплющенной верхушкой. Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня и обмазанная глиной.

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