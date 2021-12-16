В Херсонской области демонтировали памятник большевику Фрунзе: фото

Фрунзе руководил борьбой против армии УНР.
В селе Агайманы Херсонской области был демонтирован памятник коммунисту Михаилу Фрунзе.
Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.
Памятник советскому деятелю, воевавшему против войск УНР, демонтировали в среду, 15 декабря.
"Михаил Фрунзе — военный комиссар, уполномоченный Реввоенсовета в Украине и командующий большевистскими вооруженными силами Украины и Крыма, один из основных военачальников оккупационной Красной армии во время войны большевистской ленинской России против УНР. Относился к Политическому бюро ЦК КП(б)У. Возглавлял борьбу против украинских повстанцев", — подчеркнул журналист.
Напомним:
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