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В Херсонской области демонтировали памятник большевику Фрунзе: фото

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В Херсонской области демонтировали памятник большевику Фрунзе: фото

Фото: Александр Рудоманов

Фрунзе руководил борьбой против армии УНР.

В селе Агайманы Херсонской области был демонтирован памятник коммунисту Михаилу Фрунзе.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов.

Памятник советскому деятелю, воевавшему против войск УНР, демонтировали в среду, 15 декабря.

"Михаил Фрунзе — военный комиссар, уполномоченный Реввоенсовета в Украине и командующий большевистскими вооруженными силами Украины и Крыма, один из основных военачальников оккупационной Красной армии во время войны большевистской ленинской России против УНР. Относился к Политическому бюро ЦК КП(б)У. Возглавлял борьбу против украинских повстанцев", — подчеркнул журналист.

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