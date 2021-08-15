В Херсонской области душевнобольной мужчина убил полицейского и ранил медика

Они прибыли на вызов.

В Херсонской области душевнобольной человек убил полицейского, а также ранил медика.

Об этом в Facebook сообщила пресс служба полиции Херсонской области.

Инцидент произошел в селе Веселое Каховского района утром 15 августа. Местная жительница позвонила в скорую и полиции и сообщила, что ее 44-летнего сына резко обострилась психическая болезнь. Мужчина находится на учете.

Женщина заперла сына в летней кухне. Впрочем, когда во двор зашли полицейский и врач, то выломал дверь. Мужчина с ножом в руках выбежал на улицу. Нанес ножевые ранения фельдшеру и старшему сержанту полиции. От полученных травм он скончался в больнице. Жизни медработника угрозы нет.

Нападающий задержали. Предварительная квалификация — "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Погибшим вививився 43-летний Алексей Кустов — полицейский сектора реагирования патрульной полиции Каховского отдела полиции. "Сегодня утром он погиб от полученного ножевого ранения во время обслуживания вызова. Алексей был грамотным и профессиональным полицейским, хорошим человеком, любящим мужем, замечательным отцом", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, под Кривым Рогом в Гейкивська областной психоневрологической больницы нашли мертвым медбрата. Его убил пациент, а затем скрылся. Его задержали через несколько дней.

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