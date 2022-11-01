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В Херсонской области два человека подорвались на вражеской мине и растяжке

Дата публикации
Просмотры
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В Херсонской области два человека подорвались на вражеской мине и растяжке

Фото: Киевская ОВА

В Херсонской области вражеские боеприпасы едва не унесли жизни двух человек.

В Херсонской области на минах взорвались два гражданских человека.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"В поселке Нововоронцовка на мини взорвался местный житель. Мужчина двигался по полевой дороге на скутере и наехал на мину, установленную российскими оккупантами. В настоящее время пострадавший в больнице.

В лесополосе вблизи с. Новопетровка 44-летний мужчина наступил на растяжку, установленную военными РФ. С ранениями ноги и грудной клетки пострадавший госпитализирован в больницу", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Николаевской области вблизи села Зеленый Гай на мине подорвались 19-летний и 12-летний парни. Их в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

В Харьковской области в результате взрыва фрагмента ракеты погибла семья с 4-летним ребёнком. По предварительной версии, мужчина нашел в степи недалеко от села неразорванный фрагмент ракеты С-300 и принес его домой, где он сдетонировал.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
288
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