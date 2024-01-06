В Херсонской области двое детей-близнецов стали жертвами российского обстрела

В субботу, 6 января, вражеский обстрел застал 9-летних близнецов вместе с их родителями в машине между Дарьевкой и Федоровкой Херсонской области.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В результате вражеского обстрела дети получили ранения.

“Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировалось. У одного – травма стопы, у другого – мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование”, — сообщил руководитель области.

Александр Прокудин добавил, что в результате ударов российских окупантов в Херсонском районе также был травмирован 58-летний мужчина.

“У него осколочное ранение грудной клетки. Состояние – легкое”, — сообщил он.

Напомним, российские войска в ночь на 5 января атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed село Высокое на Херсонщине. В результате атаки пострадали семь человек.

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