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В Херсонской области двое мальчиков взорвались на площадке: они находятся в тяжелом состоянии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1817
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В Херсонской области двое мальчиков взорвались на площадке: они находятся в тяжелом состоянии

В Херсонской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей. / Фото: Associated Press

Пострадавших госпитализировали.

В селе Загоряновка Херсонской области двое детей взорвались на неизвестном взрывном предмете. Инцидент произошел на детской площадке, где играли ребята.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, пострадавших детей госпитализировали к врачу в тяжелом состоянии. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. 10-летний мальчик имеет ранение живота. Старшего мальчика оперируют.

"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", — призвал Прокудин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по меньшей мере 483 украинских ребенка погибли в результате широкомасштабной войны, которую развязала Россия.

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Дата публикации
Просмотры
1817
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