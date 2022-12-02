В Херсонской области двое мужчин в авто подорвались на мине: один из них погиб (фото)

Ford наехал на противотанковую мину на полевой дороге.
Вблизи села Борозенское Бериславского района Харьковской области на мине взорвался автомобиль. В результате происшествия 55-летний мужчина погиб, еще один мужчина травмировался.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"На противотанковой мине подорвался гражданский автомобиль. 55-летний мужчина погиб на месте. 39-летний гражданин получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.
Ford наехал на противотанковую мину на полевой дороге вблизи села Борозенское, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием авто.
Спасатели и пиротехники обнаружили там еще несколько противотанковых мин.
"Уважаемые граждане, в очередной раз подчеркиваем — деоккупированные территории очень загрязнены взрывоопасными предметами! Не посещайте леса, поля, побережье рек. Двигайтесь только проверенными дорогами с асфальтированным покрытием", — подчеркнули в ГСЧС.
Заминирование Херсонщины
В Херсонской области оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские саперы, прежде всего, разминируют дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей. Но оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.
Зеленский отметил, что для разминирования осталось около 170 тыс. кв. км территории Украины.
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