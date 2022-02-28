В Херсонской области эвакуируют людей из сел, которые обстреливают оккупанты

В Херсонской области эвакуируют людей из сел, которые обстреливают оккупанты

В частности, людей везут в Новую Каховку.

В Херсонской области эвакуировали жителей Веселого и Казацкого в Новую Каховку.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

По его словам, первые 30 человек самостоятельно прибыли пешком в ГЭС. Оттуда их перенаправили в Новую Каховку. Часть людей поселились у родственников и друзей, другие – в общежитиях заведений профтехобразования.

В свою очередь Новокаховский городской голова Владимир Коваленко сообщил, что эвакуировали не одну сотню людей: "Мы перевезли большинство людей. Сейчас пошел еще один автобус. Я не могу назвать цифру, но это не одна сотня".

В настоящее время ведутся переговоры по эвакуации жителей Тягинки, где продолжаются боевые действия.