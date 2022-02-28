Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Херсонской области эвакуируют людей из сел, которые обстреливают оккупанты

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

В частности, людей везут в Новую Каховку.

В Херсонской области эвакуировали жителей Веселого и Казацкого в Новую Каховку.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута.

По его словам, первые 30 человек самостоятельно прибыли пешком в ГЭС. Оттуда их перенаправили в Новую Каховку. Часть людей поселились у родственников и друзей, другие – в общежитиях заведений профтехобразования.

В свою очередь Новокаховский городской голова Владимир Коваленко сообщил, что эвакуировали не одну сотню людей: "Мы перевезли большинство людей. Сейчас пошел еще один автобус. Я не могу назвать цифру, но это не одна сотня".

В настоящее время ведутся переговоры по эвакуации жителей Тягинки, где продолжаются боевые действия.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация